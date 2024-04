Carpini prevê demissão do São Paulo após derrota

Thiago Carpini, técnico do São Paulo, foi vaiado pela torcida após a derrota para o Fortaleza, por 2 a 1, nó último sábado (13). Essa não foi a primeira vez que os torcedores demonstraram insatisfação com o trabalho do treinador. Mesmo com o apoio dos jogadores, ele também não conta com a diretoria.

Segundo a ESPN, Carpini afirma que um “silêncio” está rondando os vestiários do São Paulo, o que é entendido como um mau presságio. Ainda de acordo com o veículo, há relatos de que já existem boatos sobre a busca por um novo treinador. Algo que foi negado diante dos microfones da imprensa.

Mas o atual treinador acredita que pode melhorar os resultados da equipe, e com isso permanecer no cargo. No treino desta segunda-feira (15) comandado por Carpini, o diretor Carlos Belmonte, o executivo Rui Costa e o coordenador Muricy Ramalho estiveram presente.

A princípio, o treinador seguirá no comando da equipe para enfrentar o Flamengo, na próxima quarta-feira (17), às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul), jogo válido pelo Brasileirão Série A 2024.

Carpini chegou ao São Paulo em janeiro, para substituir Dorival Júnior, que deixou o cargo para assumir o comando da Seleção Brasileira.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também