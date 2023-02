CBF desmente rumores de que Ancelotti será o novo técnico da Seleção Brasileira

Não foi dessa vez! Desde a saída de Tite do cargo de técnico da Seleção Brasileira, após a eliminação nas quartas de final na Copa do Mudo do Catar, as especulações sobre o próximo comandante não param. Um dos nomes que surgiu com mais força é o do italiano Carlo Ancelotti.

Eles está no comando do Real Madrid desde 2021, e já afirmou ter vínculo com o clube até o ano de 2024. Ele também alegou que "não teve conhecimento" do interesse da CBF. Agora, foi a vez de a entidade desmentir os rumores.

A nota publicada no site oficial afirma que "A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informa que não procede a notícia divulgada nesta sexta-feira (10), de que o técnico do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, é o novo treinador da Seleção Brasileira. O Presidente Ednaldo Rodrigues mantém as declarações dadas na quarta-feira, após o sorteio dos confrontos da Copa do Brasil. Na ocasião, o dirigente descartou especulações, disse que o assunto é tratado de forma transparente e que o técnico escolhido será anunciado no momento oportuno".

Enquanto ainda não há definição sobre o sucessor de Tite, a CBF se encontra em uma corrida contra o tempo. A primeira Data Fifa para jogos de seleções já será no próximo mês, entre os dias 20 e 28, e ainda não se sabe quem comandará a Seleção. O nome de Ramon Menezes, treinador das seleções de base, aparece como um possível interino.

