CBF divulga tabela das rodadas 26 a 29 do Brasileirão 2024; confira

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou nesta sexta-feira (30) a tabela das rodadas 26 a 29 do Brasileirão 2024.

A 25ª rodada começará neste sábado (31), às 17h30 (horário de Mato Grosso do Sul), com o confronto entre Cuiabá e Criciúma, e terminará no domingo (1º), com o jogo entre Vitória e Vasco.

Três partidas abrem a 26ª rodada do Brasileirão, no dia 14 de setembro, sendo elas: Atlético-GO x Vitória, no Antônio Accioly; Athletico-PR x Fortaleza, na Ligga Arena; e Botafogo x Corinthians, no Nilton Santos.

Jogos da 26ª rodada

14/09 - sábado - 15h - Atlético-GO x Vitória

14/09 - sábado - 17h30 - Athletico-PR x Fortaleza

14/09 - sábado - 20h - Botafogo x Corinthians

15/09 - domingo - 15h - Palmeiras x Criciúma

15/09 - domingo - 15h - Bragantino x Grêmio

15/09 - domingo - 15h - Juventude x Fluminense

15/09 - domingo - 17h30 - Cruzeiro x São Paulo

15/09 - domingo - 17h30 - Bahia x Atlético-MG

15/09 - domingo - 17h30 - Flamengo x Vasco

16/09 - segunda - 19h - Internacional x Cuiabá

Jogos da 27ª rodada

21/09 - sábado - 15h - Vitória x Juventude

21/09 - sábado - 15h - Corinthians x Atlético-GO

21/09 - sábado - 17h30 - Fluminense x Botafogo

21/09 - sábado - 20h - Fortaleza x Bahia

22/09 - domingo - 15h - Atlético-MG x Bragantino

22/09 - domingo - 15h - Vasco x Palmeiras

22/09 - domingo - 17h30 - São Paulo x Internacional

22/09 - domingo - 17h30 - Cuiabá x Cruzeiro

22/09 - domingo - 17h30 - Criciúma x Athletico-PR

22/09 - domingo - 17h30 - Grêmio x Flamengo

Jogos da 28ª rodada

28/09 - sábado - 17h30 - Palmeiras x Atlético-MG

28/09 - sábado - 20h - Botafogo x Grêmio

29/09 - domingo - 10h - Internacional x Vitória

29/09 - domingo - 15h - São Paulo x Corinthians

29/09 - domingo - 15h - Fortaleza x Cuiabá

29/09 - domingo - 15h - Atlético-GO x Fluminense

29/09 - domingo - 17h30 - Cruzeiro x Vasco

29/09 - domingo - 17h30 - Bahia x Criciúma

29/09 - domingo - 17h30 - Juventude x Bragantino

29/09 - domingo - 19h - Flamengo x Athletico-PR

Jogos da 29ª rodada

03/10 - quinta-feira - 18h - Criciúma x Atlético-GO

03/10 - quinta-feira - 20h30 - Fluminense x Cruzeiro

04/10 - sexta-feira - 20h30 - Grêmio x Fortaleza

05/10 - sábado - 15h30 - Atlético-MG x Vitória

05/10 - sábado - 15h30 - Bragantino x Palmeiras

05/10 - sábado - 15h30 - Athletico-PR x Botafogo

05/10 - sábado - 18h - Bahia x Flamengo

05/10 - sábado - 18h - Corinthians x Internacional

05/10 - sábado - 18h - Cuiabá x São Paulo

05/10 - sábado - 20h - Vasco x Juventude

