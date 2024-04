Champions League: Jogos de volta das quartas acontecem esta semana

Após uma semana de jogos de ida que deixaram os torcedores sem fôlego, Barcelona, PSG, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester City, Arsenal e Bayern de Munique voltam a campo para decidirem os quatro semi finalistas da Champions League 23/24.

Iniciando os jogos da volta das quartas de final, o Barcelona recebe em casa o PSG. Os catalães venceram o primeiro jogo por 3 a 2, com atuação brilhante do brasileiro Raphinha, autor de dois gols.

Na Alemanha, o Borussia Dortmund tenta virar o placar de 2 a 1, que fez o Atlético de Madrid sair na frente no confronto.

Após 11 temporadas seguidas sendo o campeão da Bundesliga, o Bayern de Munique viu o Bayer Leverkusen acabar com a série vitoriosa, e levar o primeiro campeonato do clube. Diante desse “baque”, os bávaros terão que vencer em casa o Arsenal, com quem empatou em 2 a 2 no jogo de ida, na Inglaterra.

Já no que os torcedores estão chamando de “final antecipada”, o Manchester City recebe no Etihad Stadium o Real Madrid. Os dois times empataram em 3 a 3 no Santiago Bernabéu, e agora devem decidir o campeão do confronto.

Veja o calendário:

15/04 - Borussia Dortmund x Atlético de Madrid (15h)

15/04 - Barcelona x PSG (15h)

16/04 - Bayern de Munique x Arsenal (15h)

16/04 - Manchester City x Real Madrid (15)

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também