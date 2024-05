Circuito de 'Aulão do MovimentaCG' acontece nesta quinta na Praça do Panamá

Um dos eventos mais esperados pela comunidade esportiva de Campo Grande, o 'Circuito MovimentaCG', acontecerá nesta quinta-feira (23), às 18h, na Praça do Bairro Panamá, na região do Imbirussu. Organizado pela Prefeitura Municipal, através da Funesp (Fundação Municipal de Esportes), o evento promete reunir muitos participantes em uma noite de atividades físicas e diversão.

Para quem se interessar em participar das atividades basta ir até a Praça. Essa é uma oportunidade para os moradores se envolverem em atividades saudáveis e se conectarem com a comunidade.

O 'Circuito MovimentaCG' é um projeto que está percorrendo diversos bairros da Capital, levando para as praças e parques uma variedade de modalidades esportivas. Entre as atividades estão: Alongamento e Aquecimento, Ritmos, Zumba, Fitdance e Ritbox.

Em 2024, o circuito passará por diversos pontos da cidade, incluindo o Centro Olímpico Vila Nasser, Bethaville, Ginásio Guanandizão, Parque do Sóter, Praça Esportiva Belmar Fidalgo, Parque Tarsila do Amaral, Parque Ayrton Senna e Parque Jacques da Luz.

Serviço

'Circuito MovimentaCG' no Imbirussu;

Quinta-feira (23);

A partir das 18h;

Praça do Bairro Panamá - Rua Palestina, s/n, próximo ao Terminal de Ônibus da Júlio de Castilho.

Programação do Circuito MovimentaCG 2024

20 de junho – Centro Olímpico Vila Nasser;

27 de junho – Bethaville e região;

18 de julho – Ginásio Guanandizão;

25 de julho – Parque do Sóter;

15 de agosto – Praça Esportiva Belmar Fidalgo;

19 de setembro – Parque Tarsila do Amaral;

21 de novembro – Parque Ayrton Senna;

21 de novembro – Parque Jacques da Luz;

28 de novembro – Praça do Belmar Fidalgo.

