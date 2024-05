City enfrenta o Tottenham em busca da liderança da Premier League; saiba onde assistir

Nesta terça-feira (14), Tottenham e Manchester City se enfrentam em um duelo atrasado pela 34º rodada da Premier League, no Tettenham Stadium, em Londres, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN no streaming Star+. O jogo tem ares de decisão, principalmente para a equipe de Pep Guardiola, que precisa ganhar se quiser passar o Arsenal na tabela e retomar a liderança do campeonato.

No momento, Erling Haaland e companhia têm 85 pontos, contra 86 dos Gunners. Como o Arsenal possui saldo de gols melhor, o Manchester City precisa ganhar para assumir a ponta da tabela e entrar com vantagem na última rodada.

Em caso de empate, Arsenal e City chegarão igualados em pontuação na última rodada, com o saldo de gols podendo definir quem vai levantar a taça da Premier League nesta temporada.

Para o Tottenham, só a vitória mantém a chance de classificação à Champions League 24/25. Os Spurs têm 63 pontos, cinco abaixo do Aston Villa.

