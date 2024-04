City se redime da eliminação na Champions, e se classifica para a final da Copa da Inglaterra

Manchester City e Chelsea se enfrentaram hoje (20), no estádio de Wembley, em Londres, pela semi final da Copa da Inglaterra. A partida terminou em 1 a 0 para Bernardo Silva e companhia.

O City vem de uma eliminação nas quartas de final da Champions League, na qual perdeu nos pênaltis para o Real Madrid. Mas a equipe de Pep Guardiola não cometeu o mesmo erro e agora está na final da competição nacional.

Bernardo Silva marcou o gol da vitória do Manchester City, aos 38 minutos do segundo tempo. Pelo lado do Chelsea, a atuação mais criticada foi a do atacante senegalês Nicolas Jackson, que teve três grandes oportunidades, e perdeu gols praticamente feitos.

O senegalês foi considerado o vilão da partida. Na internet, os torcedores do Chelsea não perdoaram o desempenho do atacante, que rapidamente virou meme nas redes sociais. Os internautas "premiaram" Jackson com o "troféu Bagre de Ouro".

Nicolas Jackson pic.twitter.com/hTYDNj1PeL — Mundo da Bola (@mundodabola) April 20, 2024

Agora, o City espera o vencedor de Coventry City x Manchester United. E volta suas atenções ao jogo da Premier League - na qual ele é o líder - que acontece na quinta-feira (25), contra o Brighton, às 16h (horário de Brasília).

Enquanto o Chelsea pega o vice-líder Arsenal, terça-feira (23), também às 16h.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também