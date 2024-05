Com erro da arbitragem, Brasil é derrotado pela Itália na Liga das Nações

A seleção Brasileira de vôlei masculino perdeu de virada para a Itália na partia realizada neste domingo (26), válida pela Liga das Nações de Vôlei Masculino, no Maracanãzinho. Os brasileiros foram superados no tie-break, com parciais de 17-25, 25-15, 22-25, 25-17 e 15-13.

Com a derrota, o Brasil segue na 8º colocação com seis pontos. Enquanto a Itália, que está invicta, lidera com 11.

O fim do jogo foi marcado por um erro da arbitragem. Quando o placar marcava 14 a 13 para os italianos, o juiz Fabrice Collados interrompeu o lance e deu ponto aos brasileiros, indicando erroneamente que a bola havia batido na quadra. A Itália, então, pediu desafio, e a jogada precisou ser repetida.

Se não fosse esse detalhe, o Brasil teria conseguido empatar o placar. Segundo Lucarelli, ao final da partida o árbitro pediu desculpas pelo erro.

"Nem briguei, porque o árbitro estava triste demais. Sabe que cometeu um erro grosseiro. A gente poderia não ganhar o set, mas era 14 a 14. Pediu desculpa, e deu para ver que ele sentiu", disse Lucarelli.

O próximo compromisso brasileiro será contra a Alemanha, no dia 4 de junho, em Fukuoka, no Japão.

