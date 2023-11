Orgulho de MS, Yeltsin Jacques lidera semifinal dos 1.500m e vai em busca do 2° ouro no Parapan

Motivo de orgulho para nosso Estado e sucesso internacional nos Jogos Parapan-Americanos 2023, Yeltsin Jacques não para de brilhar. Na tarde desta sexta-feira (24), o sul-mato-grossense liderou com folga, do começo ao fim, a semifinal dos 1.500 metros no atletismo, pela classe T11 (atletas com deficiência visual), e avançou à final da prova. Os jogos acontecem em Santiago, no Chile.

Contemplado pelo Bolsa Atleta, programa do Governo de Mato Grosso do Sul, o fundista concluiu o percurso com o tempo de 4min15s72, ao lado do atleta-guia Edelson Ávila. Na mesma bateria, mais dois atletas se classificaram à final: na segunda colocação, o peruano Rosbil Yohon Guillen fez 4min17s70 e Alejandro Pacheco, do México, fechou com 4min25s35, em terceiro.

A decisão dos 1.500 metros T11 acontecerá neste sábado (25), por volta de 17h30 (horário de MS). Nesta prova, Yeltsin Jacques visa o tricampeonato, já que foi ouro nas edições do Parapan de Toronto-2015 e Lima-2019. A final será transmitida ao vivo pelo SporTV 3 e pelo canal oficial do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro) no YouTube (clique aqui para acessar).

Ouro e recorde

Esta é a segunda prova que o atleta de Mato Grosso do Sul compete no evento intercontinental sediado no Chile. Na terça-feira (21), o campo-grandense de 32 anos foi campeão dos 5.000 metros T11, revezando o trajeto com os guias Edelson Ávila e Guilherme Ademilson Santos. Com a marca de 15min13s10, Yeltsin quebrou o recorde parapan-americano e também assegurou a primeira medalha de ouro para o Brasil no atletismo nesta edição dos Jogos Parapan-Americanos.

