Com muitas novidades, Brasil Ã© convocado para amistoso contra Marrocos

Com muitas novidades e algumas figuras conhecidas, Ramon Menezes, técnico interino da seleção brasileira, convocou nesta sexta-feira (3), os jogadores que estarão à disposição para o amistoso do dia 25 de março contra a seleção de Marrocos, na cidade de Tânger, no norte do país africano.

Entre as novidades, estão jogadores que disputaram o sul-americano da categoria de base, conquistado pelo Brasil em fevereiro e atletas que nunca foram chamados para a seleção.

Nesses dois casos são: o goleiro Mycael (Athletico-PR), o zagueiro Robert Renan (Zenit), o lateral Artur (América-MG), os meio-campistas André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), João Gomes (Wolverhampton) e Raphael Veiga (Palmeiras), além dos atacantes Rony (Palmeiras) e Vitor Roque (Athletico-PR).

Este será o primeiro compromisso do Brasil depois da Copa do Mundo do Catar e da saída do técnico Tite, que dirigiu a Seleção nos últimos seis anos e meio.

A data Fifa de março vai do 20 ao 28, permitindo a realização de dois jogos. Porém, a CBF optou por disputar apenas um amistoso. Os atletas serão liberados logo após a realização do jogo contra Marrocos.

A próxima data Fifa será em junho. Ainda resta confirmação da entidade, mas a expectativa é que as Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 comecem em setembro.

Confira a lista de jogadores convocados:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) Weverton (Palmeiras)

Ederson (Manchester City), Mycael (Athletico-PR) Weverton (Palmeiras) Laterais: Artur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest)

Artur (América-MG), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) e Renan Lodi (Nottingham Forest) Zagueiros: Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit)

Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Robert Renan (Zenit) Meio-campistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), Casemiro (Manchester United), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras) Atacantes: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vini Júnior (Real Madrid), Vitor Roque (Athletico-PR)

