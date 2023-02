Com técnico de verdade, Flamengo perde para para Al Hilal no Mundial de Clubes

O Flamengo está oficialmente fora da final do Mundial de Clubes após ter perdido, nesta terça-feira (3), por 3 a 2 contra o Al-Hilal no Estádio Ibn Batouta, em Tânger, no Marrocos. Com a derrota, resta ao time brasileiro tentar um placar favorável para terminar em terceiro lugar.

Essa é a quarta vez que um time brasileiro é eliminado antes da final, sem as outras em 2010, quando o Internacional perdeu contra o Mazembe, em 2013, quando o Atlético-MG foi eliminado pelo Raja Casablanca, e em 2020, quando o Palmeiras perdeu para o Tigres.

Todos os três gols do Al-Hilal foram feitos por Salem Al-Dawsari, que aos três minutos do primeiro tempo marcou o primeiro gol, o segundo aos 50 minutos e o terceiro aos 24 minutos do segundo tempo.

Já os dois gols do Flamengo foram marcados por Everton Ribeiro, aos 19 do primeiro tempo, e por Gabigol aos 46 minutos do segundo tempo.

Essa é a primeira vez que o Flamengo fica fora da final do Mundial.

