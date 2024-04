Comentarista é demitido após fala racista contra jogador do Barcelona

O comentarista esportivo Germán Burgos, que é argentino, foi demitido da TV espanhola Movistar Plus+ na manhã desta quinta-feira (11), por ter feito um comentário racista sobre o jogador do Barcelona, Lamine Yamal, antes da partida do clube contra o PSG, pelas quartas de final da Champions League, ontem (10).

Burgos, que é ex-goleiro da seleção argentina, disse durante a transmissão que "se o atacante não der certo no futebol, pode terminar num semáforo".

A Movistar Plus+ emitiu um comunicado, alegando que o argentino descumpriu o código de conduta da emissora, que aborda uma política de tolerância zero a comportamento discriminatório. E por isso, decidiu demitir Burgos.

Segundo o apresentador da Movistar Plus+, Ricardo Sierra, a TV não teve acesso às entrevistas com a equipe do Barcelona e do PSG, pois após o comentário contra Yamal, os dois clubes boicotaram a emissora.

O episódio teve uma repercussão negativa na internet, e o ex-goleiro se retratou em sua conta no Instagram. “Faço esta declaração reiterando minhas desculpas pelas minhas palavras no programa de ontem. Não era minha intenção prejudicar Lamine Yamal, o povo do FC Barcelona, os jogadores, a UEFA, nem a plataforma Movistar Plus+, onde trabalho. Ao fazer meu comentário, optei por fazer uma piada sobre qualidade e virtudes mais lisonjeiras, em nenhum caso foi sobre qualquer etnia ou classe social.”, disse o comentarista.

No jogo, o Barcelona venceu o PSG por 3 a 2, na casa dos franceses. Lamine Yamal foi instável na partida, e foi substituído por João Félix. A partida de volta será na próxima terça-feira (16), na Catalunha.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também