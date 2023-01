Clássico 'Comerário' será disputado neste domingo

O maior clássico do campeonato sul-mato-grossense acontece neste domingo (29), o Comerário (Operário e Comercial) jogam pelo Campeonato Estadual no Estádio Jacques da Luz.

O Operário Futebol Clube é o maior campeão do estado e já rivalizou em 11 decisões de campeonato contra o Comercial, levando a melhor com 7 conquistas contra 4 do Comercial.

Considerado o maior clássico do futebol de Mato Grosso do Sul, o "Comerário 198" acontece às 15h, no Estádio Jacques da Luz nas Moreninhas, R. Barreiras, s/n. O jogo será transmitido pelo OperárioTV no Youtube .

Ingressos

O mando é do Comercial, e o valor do ingresso está em R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira), e podem ser adquiridos no Eden Lounge, localizado na Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo, 20, na Chácara Cachoeira, ou no Gugu Lanches. Outras informações: (67) 98126-6929.

