Comercial é goleado pelo Cruzeiro na estreia da Copa São Paulo Jr.

Um dos representantes de Mato Grosso do Sul na 'Copa São Paulo de Futebol Jr.', o Comercial estrou na tarde desta segunda-feira (2), no estádio Tenente Carriço, e foi derrotado pelo Cruzeiro. O placar foi de 5 a 0. As duas equipes estão no Grupo 10, sediado em Penápolis (SP).

Os gols do time mineiro foram marcados por Arielson, Henrique, Gui Meira, Denílson e Ruan. Com o resultado, o Cruzeiro lidera a chave com os mesmos três pontos do Capivariano, que mais cedo passou pela Penapolense por 4 a 0, mas à frente nos critérios de desempate.

Na próxima rodada, agendada para esta quinta-feira (5), o Comercial encara a Penapolense às 11h45 (MS), enquanto os líderes se enfrentam às 14h (MS).

O outro representante do Estado a jogar a Copa São Paulo é o União ABC, que encara amanhã (3) o Mirassol, pelo Grupo 2, em Bálsamo (SP). A partida está agendada para 16h45 (MS).

