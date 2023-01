Comercial se despede da Copinha com nova derrota e na lanterna

O Comercial se despediu da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma nova derrota neste domingo (8), desta vez para o Capivariano pelo placar de 3 a 1. O clube campo-grandense encerra sua participação na lanterna do grupo 10, sem nenhum ponto conquistado.

Mesmo saindo na frente do placar, o time sul-mato-grossense acabou cedendo o empate e a virada nos acréscimos da partida. Assim, o clube paulista carimbou sua vaga na próxima fase, acompanhado do Cruzeiro, que terminou a fase de grupos na liderança com 9 pontos.

Os mineiros venceram a Penapolense pelo placar de 3 a 0. Desta forma, Penapolense e Comercial ficaram fora da próxima fase.

O adversário do Cruzeiro será definido apenas na próxima segunda-feira (9), com os confrontos do Grupo 9, composto por Parauapebas, Velo Clube, Cuiabá e Tupã. O segundo colocado terá a missão de enfrentar o time mineiro.

