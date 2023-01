Comercial busca vitória para sonhar com vaga na próxima fase da Copinha

O Comercial entra em campo nesta quinta-feira (5), pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, buscando a sua primeira vitória. O time de Campo Grande tenta apagar a goleada sofrida na estreia ao ser derrotada por 5 a 0 pelo Cruzeiro.

O adversário dessa vez é a Penapolense e o confronto está marcado para às 11h45, no horário de Mato Grosso do Sul, pelo grupo 10. O jogo abre a segunda rodada do principal torneio da categoria de base.

O jogo é considerado decisivo, pois qualquer novo tropeço, complica a situação do time. Um empate deixaria a situação desconfortável para a última rodada e uma derrota nessa segunda rodada, praticamente elimina o Comercial.

Segundo divulgado pelo Comercial, o técnico Denis Alacoque deve promover algumas mudanças na equipe, tentando fortalecer o meio de campo da equipe, buscando explorar mais a velocidade dos atacantes pelo lado do campo.

No outro jogo do grupo, Cruzeiro e Capivariano duelam pela liderança do grupo e quem sair vencedor, praticamente garante a vaga na próxima fase.

