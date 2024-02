Condenado por estupro, Robinho participa de churrasco no CT do Santos

O Santos realizou um churrasco nas dependências do CT Rei Pelé hoje (27), em comemoração a colocação no Campeonato Paulista, para iniciar a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, e confraternizar.

O evento contou com a presença de jogadores, da diretoria, comissão técnica e o ex-jogador Robinho, convidado pelo ex-conselheiro do Santos, Adilson Durante Filho, expulso em 2019 por racismo. O ex-jogador foi condenado em 2022, com pena de nove anos de prisão pela Justiça italiana por participar do estupro de uma mulher albanesa em 2013, na cidade de Milão.

No entanto, ele está solto e morando no Brasil. O seu processo será analisado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no dia 20 de março, para saber se ele cumprirá a pena em regime fechado no seu país natal.

Além do churrasco, Robinho acompanhou o treinamento do filho mais velho, que atua na equipe sub-17 do Santos. O Peixe ainda não se manifestou sobre o caso.

