Confira a lista de convocados do Tite para a Seleção Brasileira

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (6), a seleção brasileira para os dois primeiros compromissos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Com 24 convocados A seleção receberá a Bolívia, dia 27 de março, na Arena Pernambuco, e visitará o Peru, dia 31.

Ex-jogadores do Athletico, o lateral-esquerdo Renan Lodi, do Atlético de Madrid-ESP, e o meia Bruno Guimarães, do Lyon-FRA, foram convocados. Esta é, aliás, a primeira convocação de Guimarães para a seleção principal.

Goleiros

Ederson – Manchester City-ING

Ivan - Ponte Preta

Weverton - Palmeiras

Zagueiros



Eder Militão - Real Madrid-ESP

Felipe - Atlético de Madrid-ESP

Marquinhos - PSG-FRA

Thiago Silva - PSG-FRA

Laterais



Daniel Alves - São Paulo

Danilo - Juventus-ITA

Alex Sandro - Juventus-ITA

Renan Lodi - Atlético de Madrid-ESP

Meias



Arthur - Barcelona-ESP

Bruno Guimarães - Lyon-FRA

Casemiro - Real Madrid-ESP

Everton Ribeiro - Flamengo

Fabinho - Liverpool-ING

Phillipe Coutinho - Bayern de Munique-ALE

Atacantes



Gabriel Jesus - Manchester City

Bruno Henrique - Flamengo

Everton - Grêmio

Firmino - Liverpool

Gabriel Barbosa - Flamengo

Neymar - PSG-FRA

Richarlison - Everton-ING

