Liga japonesa de futebol adia partidas por novo coronavírus

A liga de futebol profissional do Japão, J-League, anunciou o adiantamento de jogos da Copa da Liga e das três divisões do campeonato nacional marcadas entre sexta-feira (28) e 15 de março. O surto do novo coronavírus, Codiv-19, no país motivou a decisão, segundo comunicado.

A nota também diz que especialistas médicos do governo declararam que as próximas duas semanas serão críticas no combate à disseminação do vírus. A J-League não medirá esforços para tomar medidas de prevenção e preparar o retorno dos jogos.

Ao todo, 94 partidas foram adiadas. Três envolvem o Tokushima Vortis, clube da J2, segunda divisão, que tem como preparador físico, o paulista Carlos Suriano. A pausa temporária do torneio, porém, não paralisou o trabalho.

Nesta quarta-feira (26), o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe pediu ao Parlamento o "cancelamento, adiamento ou redução" de eventos esportivos e culturais marcados para as próximas duas semanas. Entre eles, estava um evento-teste da bocha paralímpica para o qual a seleção brasileira da modalidade embarcaria na última segunda-feira (24). A competição não será mais realizada.

Apesar disso, o ministro responsável pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, Seiko Hashimoto, garantiu que o cronograma de preparação de Tóquio 2020 segue inalterado.

A posição contrapõe à declaração do mais antigo membro do Comitê Olímpico Internacional (COI), Dick Pound. Na terça-feira (25), ele disse que a realização dos eventos corria risco se a situação não se normalizar até maio.

Deixe seu Comentário

Leia Também