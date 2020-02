MS em alerta, suspeita de coronavírus em Ponta Porã

Um possível caso suspeito de coronavírus foi anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES-MS), após notificação na terça-feira (25), através do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS).

O fato é que um homem com 24 anos de idade, brasileiro, que ficou 14 dias na Tailândia, com voo de conexão em Pequim na ida e voo de conexão de volta na Alemanha, desembarcou no aeroporto de Guarulhos vindo de carro até o município de Ponta Porã.

O paciente foi atendido no hospital Regional de Ponta Porã, apresentando febre, coriza e dor de garganta, e já foi internado no isolamento da unidade seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e o protocolo previamente estabelecido pela SES-MS.

Ele apresenta sintomas leves, e está sendo avaliado pela equipe médica do hospital para confirmação ou descarte do caso. Amostras já foram coletadas para análise laboratorial de COVID-19, Influenza e outros vírus respiratórios. Importante salientar que o paciente encontra-se estável, sem sinais de agravamento.

O secretário de Saúde de Mato Grosso do Sul, Geraldo Resende, declarou ao JD1 Notícias, que assim que sair o exame será divulgado. “Pode sair em dois à três dias, de 24 à 36 horas, todas as providências estão sendo tomadas”, ele afirma ainda que o caso é comum e está sendo tratado como suspeita por recomendação. “Não é para alarde nenhum, é um quadro normal de gripe, que veio do país que tem proximidade com o caso, é uma precausão”, ressaltou o secretário.

Com a instauração do Centro de Operações de Emergência (COE), a secretaria de saúde organizou,todas as normativas para preparar a rede pública e privada de saúde para possíveis casos suspeitos do novo coronavírus, além de enviar diversas notas técnicas oficiais aos 79 municípios do Estado

