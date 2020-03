Equipes estão matematicamente classificadas no Estadual de Futebol 2020

Para as quartas de final do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020, quatro equipes garantiram-se matematicamente. Operário, Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc) e Aquidauanense venceram na quarta-feira (4), pela oitava rodada, e confirmaram, junto ao Águia Negra, vaga na próxima fase do certame.

A competição conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).

O Operário derrotou o Corumbaense por 1 a 0, na noite de quarta, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande. O único gol da vitória operariana foi marcado pelo jovem atacante de 17 anos, Vinicius Macedo, logo no primeiro minuto da etapa complementar. Com o triunfo, o Galo chegou a 13 pontos, consolidou-se na quarta posição e obteve classificação às quartas de final.

Quem tem a mesma pontuação do Operário é a Serc, que goleou por 4 a 1 o Clube Esportivo Nova Andradina, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, em Chapadão do Sul, na tarde desta quarta (04). Aos 17 minutos do primeiro tempo, Gabriel Barcelos abriu o placar, após cruzamento de Buru. Pouco depois, Kanu aumentou. No minuto 10 da segunda etapa, Zé Luciano assinalou o terceiro para o Pica-Pau. Guthere descontou para a equipe de Nova Andradina aos 14 minutos.

No final do confronto, David Alves fechou o placar para os donos da casa. Por ter melhor saldo, a Serc ultrapassou o Operário, chegou ao terceiro lugar na tabela e também já está garantida na próxima fase da competição.

No Estádio Luiz Gonzaga Prata Braga, o “Loucão”, o Maracaju Atlético Clube (MAC) arrancou empate diante do líder Águia Negra. Jonatan Damasceno, o Maceió, colocou a equipe rio-brilhantense à frente no placar, já nos acréscimos do primeiro tempo. No minuto inicial da etapa complementar, Edilson “Carioca” igualou para o Azulão da Marechal. Aos 15, Salomão anotou o segundo para o Águia. O MAC, no entanto, persistiu e conseguiu chegar ao empate, com Douglas Candango (40’).

Com o 2 a 2 em Maracaju, o Águia continua na liderança do Estadual, de forma invicta, com 17 pontos ganhos. O time de Rio Brilhante já estava com vaga assegurada nas quartas de final do certame. O MAC, por outro lado, alcançou oito pontos, ocupando momentaneamente a sétima posição na tabela, que o afasta da zona da degola.

O Aquidauanense chegou ao quinto jogo seguido sem perder no Sul-Mato-Grossense. A equipe pantaneira bateu ontem a Pontaporanense, por 2 a 1, no Estádio Municipal Mário Pinto de Souza, o Noroeste. O experiente Otacílio Neto abriu o marcador, aos dois minutos do primeiro tempo. O atacante ainda marcou o segundo para o Azulão da Princesa, 15 minutos depois. O time fronteiriço fez o gol de honra com Leleu, já aos 46 minutos da etapa final.

O resultado positivo estabilizou o Aquidauanense na vice-lidenrança, com 14 pontos, firmando-se às quartas de final do certame. Já a Águia da Fronteira permanece na zona de rebaixamento, somando quatro pontos, dois a mais que o lanterna Cena.

A oitava rodada do Estadual prossegue nesta quinta-feira (05). Comercial e Costa Rica duelam no Estádio Morenão, em Campo Grande, às 20h15. Para o Colorado, os três pontos significam “alívio” na luta contra a parte de baixo da tabela e virtual classificação, já que possui saldo significativamente superior à Pontaporanense (9º). A agremiação campo-grandense tem sete pontos e se encontra na oitava posição, a primeira acima da zona de rebaixamento.

Por sua vez, a Cobra do Norte pode se firmar na quinta colocação se conseguir vencer o Comercial na Cidade Morena e avançar matematicamente à segunda fase. Atualmente, o time costa-riquense possui oito pontos.

