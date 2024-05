Conmebol anuncia cartão rosa para Copa América 2024; entenda

A Conmebol anunciou a estreia do cartão rosa na próxima edição da Copa América, que será disputada nos Estados Unidos entre junho e julho deste ano. Ele terá a função de adicionar uma substituição para cada seleção, diante da suspeita de traumatismo craniano e concussão cerebral de um jogador em campo.

Com cinco substituições a fazerem, as seleções terão uma sexta possível caso o cartão seja acionado e o atleta em questão tenha que ser retirado de campo.

O cartão rosa não será mostrado pelo árbitro, como o amarelo e o vermelho, que são disciplinares. Ele será entregue pelas comissões técnicas à equipe de arbitragem para indicar as substituições.

Vale lembrar que a Seleção Brasileira está no grupo D da competição. A estreia acontece contra a Costa Rica, no dia 24 de junho. Em seguida, o adversário será o Paraguai, no dia 28. O último jogo da chave é contra a Colômbia, no dia 2 de julho. A atual campeã da Copa América é a Argentina.

Veja o comunicado da Conmebol na íntegra:

A Direção de Competições e Operações da CONMEBOL anunciou que, além das cinco mudanças por equipe autorizadas pelo regulamento, uma sexta mudança em potencial será acrescentada para cuidar da saúde dos jogadores.

Essa é uma substituição extra frente à suspeita de traumatismo craniano e concussão cerebral. Para isso, o árbitro principal ou o quarto árbitro deverá ser informado e um cartão rosa será utilizado.

Porém, a Conmebol informou que, caso a substituição por concussão seja realizada ao mesmo tempo que uma normal, a equipe não terá uma parada a mais além das três já estabelecidas.

Assim, uma quarta parada adicional só é permitida caso a troca seja por conta do cartão rosa.

