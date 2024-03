Dorival Jr. faz sua primeira convocaÃ§Ã£o na SeleÃ§Ã£o Brasileira; confira a lista

Dorival Jr. assumiu o cargo de técnico da Seleção Brasileira, deixado por Fernando Diniz. Hoje (01), ele realizou a sua primeira convocação com 26 nomes, sendo ela para os amistosos contra a Inglaterra e a Espanha nos dias 23 e 26 de março, respectivamente.

O anúncio foi feito na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. Os amistosos serão em preparação para a Copa América, que terá inicio em junho, nos Estados Unidos. Atualmente, o Brasil ocupa a sexta colocação nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Além de Neymar, que só retornará aos gramados no segundo semestre de 2024, o goleiro Alison e o zagueiro Thiago Silva também, não foram convocados por não apresentarem condições de atuar pela seleção.

Já a especulação do retorno de Lucas Paquetá se confirmou. O jogador do West Ham ficou fora das últimas convocações pela investigação sobre a suposta participação dele em esquemas de apostas. Dorival e a CBF entendem que não há problema na convocação, visto que o caso está parado desde outubro de 2023.

Confira a escalação:

Goleiros

Ederson (Manchester City)

Bento (Athletico-PR)

Rafael (São Paulo)

Laterais

Yan Couto (Girona)

Danilo (Juventus)

Wendell (Porto)

Ayrton Lucas (Flamengo)

Zagueiros

Beraldo (PSG)

Marquinhos (PSG)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Murilo (Palmeiras)

Meio-campistas

André (Fluminense)

Andreas Pereira (Fulham)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

João Gomes (Wolverhampton)

Douglas Luiz (Aston Villa)

Pablo Maia (São Paulo)

Lucas Paquetá (West Ham)

Atacantes

Endrick (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Richarlison (Tottenham)

Raphinha (Barcelona)

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Rodrygo (Real Madrid)

Savinho (Girona)

