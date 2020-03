Copa Assomasul de futebol confirma trÃªs classificados Ã  segunda fase

A competição da 17ª Copa Assomasul de futebol amador, que conta com o apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte), foi aberta oficialmente na manhã de sábado (7), em Dois Irmãos do Buriti. No primeiro final de semana, as equipes de Ribas do Rio Pardo, Corumbá e Dois Irmãos do Buriti já garantiram vaga à segunda fase.

A solenidade de abertura foi liderada pelo prefeito de Bataguassu e presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Representando a Fundesporte, marcou presença o gerente da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), Rodrigo Barbosa de Miranda.

O primeiro confronto válido pela primeira fase terminou em 1 a 1 entre Terenos e Aquidauana. Na segunda partida, Corumbá e Ribas do Rio Pardo também ficaram no 1 a 1. Posteriormente, Dois Irmãos do Buriti enfrentou a equipe de Aquidauana e venceu por 5 a 3.

No quarto duelo, Corumbá derrotou Terenos pelo placar de 2 a 1. Ribas do Rio Pardo superou o time anfitrião, Dois Irmãos do Buriti, por 3 a 0. O time de Bodoquena comunicou à organização ainda no sábado que não iria participar da rodada. Sendo assim, o município está fora da competição.

As disputas intermunicipais das 10 etapas da primeira fase foram estabelecidas por meio de sorteio, com a participação dos diretores de esporte dos times inscritos nesta edição. Segundo o regulamento, três equipes de cada grupo avançam à fase seguinte. Ao todo, 30 equipes estarão na segunda etapa. Os duelos acontecem sempre aos fins de semana. Com a desistência de Bodoquena, participam desta edição 56 equipes.

No próximo final de semana, a bola volta a rolar, com rodada no sábado (14) em Sidrolândia e no domingo (15) em Bela Vista. As etapas seguintes acontecerão em Costa Rica (21), Paraíso das Águas (22), Ivinhema (28), Nova Andradina (29), Paranhos (04), Mundo Novo (05) e Coxim (18).

