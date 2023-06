Copa de Ginástica Artística e Rítmica reúne mais de 300 atletas na Capital

Neste sábado (24), a FGMS (Federação de Ginástica do Mato Grosso do Sul) realiza a Copa de Ginástica Artística e Ginástica Rítmica e o Campeonato de Inverno de Gampo Grande, no Ginásio Guanandizão, com a participação de mais de 300 atletas.

As disputas começam a partir das 8h, com as apresentações de ginástica artística, nas categorias masculina e feminina. Participam atletas de Campo Grande e de Dourados.

"O objetivo é a fomentação da modalidade, das crianças se apresentarem, porque todo ganham medalha e as crianças vão de cinco a 15 anos", explicou Elaine Nagano, diretora técnica da FGMS.

No período da tarde será a vez da ginástica rítmica, às 14h, nas categorias individual e gerais. A entrada para acompanhar as disputas é de graça.

Também estão previstas as disputas pelo Campeonato de Inverno, que valerá como prática para as atletas que vão participar do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítimica Adulto e Copa Brasil de Conjuntos Juvenil, que serão realizados em Campo Grande, a partir do dia 28 de junho. Mato Grosso do Sul terá sete atletas representando o estado na competição nacional.

