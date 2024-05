Copa do Brasil: Corinthians e América-RN se enfrentam nesta quarta

Corinthians e América-RN se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 19h (de MS), na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.

O Corinthians inaugura um novo capítulo da sua história a partir de hoje. Diante do América-RN, o clube pela primeira vez atuará sem o Cássio no elenco. Depois de 12 anos, o goleiro rescindiu contrato e se despediu no último sábado, em entrevista coletiva concedida no CT Joaquim Grava.

Sem Cássio, definitivamente Carlos Miguel assume a condição de titular do gol do Timão, que depende apenas de um empate para avançar às oitavas de final do torneio nacional. Na ida, em Natal, a equipe alvinegra bateu o América-RN por 2 a 1, com gols de Breno Bidon e Cacá. A equipe chega para o duelo descansada, em virtude do adiamento do jogo do fim de semana passado contra o Botafogo.

No fim de semana, o América-RN viveu um perrengue após um quadro viral derrubar 11 jogadores um dia antes do jogo contra o Potiguar, pela Série D. O centroavante Gustavo Henrique, por exemplo, não apresentou condições de jogar no domingo. Outros atletas, mesmo debilitados, participaram da partida em Natal e, na segunda-feira, viajaram para São Paulo.

O Prime Video transmite a partida ao vivo por streaming.

Escalações prováveis

Corinthians

Técnico: António Oliveira;

Escalação provável: Carlos Miguel; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Romero, Yuri Alberto e Wesley;

Desfalques: Pedro Henrique, Diego Palacios e Matheuzinho (transição); Maycon (cirurgia no joelho esquerdo); e Ruan Oliveira (cirurgia no joelho).

América-RN

Técnico: Marquinhos Santos;

Escalação provável: Renan Bragança, Marcos Ytalo, Alan, Salazar e Marquinhos Pedroso (Guilherme Guedes); Ferreira, Wenderson, Norberto e Souza; Rafinha e Gustavo Henrique (Giovani);

Desfalques: Rafael Jansen, Henrique, Gilvan e Gustavo Ramos (departamento médico); Gabriel Davis (jogou por outro clube).

Arbitragem

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Rafael Trombeta (PR;

Quarto árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS);

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR Fifa-RJ);

AVAR: Diogo Carvalho Silva (RJ);

AVAR 2: Philip Georg Bennett (RJ).

