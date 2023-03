Copa do Brasil: CRB-AL x OperÃ¡rio-MS tem data definida pela 2Âª fase

Depois de eliminar o xará paranaense na última quarta-feira (1º), o Operário-MS vai encarar o CRB, de Alagoas, pela Copa do Brasil 2023. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou, nessa sexta-feira (3), o dia e horário dos duelos da segunda fase da competição.

CRB e o Galo Sul-mato-grossense se enfrentam no dia 15 de março, quarta-feira, às 20h30 (MS), no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Vale lembrar que essa será uma partida única. Ou seja, quem vencer avança e, em caso de empate no tempo normal, a disputa deve ir para os pênaltis.

Veja a tebela completa da Copa do Brasil 2023.

