Copa Estadual Quilombola é forma de fortalecer integração entre comunidades em MS

No último sábado (14), foi realizado a 1ª Copa Estadual Quilombola de futebol society. A competição contou com a participação de 250 atletas e oito equipes e as disputas foram realizadas no Clube Estoril, em Campo Grande. O campeonato foi organizado pelo Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

Na classificação final do torneio masculino, a comunidade quilombola Tia Eva conquistou o primeiro lugar. A segunda colocação ficou com a equipe de Furnas dos Baianos, e o terceiro lugar foi para Furnas do Boa Sorte. No feminino, a equipe de Furnas do Boa Sorte sagrou-se campeã, enquanto a comunidade quilombola Tia Eva garantiu o vice-campeonato.

Os vencedores da competição participarão da etapa regional, em que as equipes de Mato Grosso do Sul enfrentarão os times vencedores de Goiás e Mato Grosso no dia 26 de outubro de 2024. A fase final do torneio nacional será realizada no Rio de Janeiro (RJ), em dezembro.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, a realização da Copa é motivo de grande satisfação.

“Estamos muito felizes em poder promover esta competição. Sabemos que temos uma dívida histórica com a população negra, e é extremamente gratificante ter um evento específico como esse. É uma oportunidade de confraternizar e unir os povos. Está sendo uma experiência muito positiva, com uma excelente resposta das comunidades. Nosso objetivo na Setesc é integrar o esporte com a cultura afro”.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também