Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross acontece neste fim de semana em Aquidauana

A 1ª etapa da Copa Sul-Mato-Grossense de Velocross 2024 começa neste fim de semana em Aquidauana, interior de Mato Grosso do Sul. A competição será no sábado (2) e domingo (3), no Moto Parque, próximo ao antigo Aeroporto General Canrobert, no Jardim Aeroporto.

O evento deve reunir 150 atletas, os quais representam cerca 30 municípios de MS. A organização é da 4B Racing em parceria com a Prefeitura de Aquidauana.

A disputa será em em 20 categorias, divididas por idade, que variam de 5 a 60 anos (categorias 4B e convidados, super Mini e Dinossauros) e cilindrada de 50cc até 450cc.

O primeiro dia do evento começa às 13h, com os treinos livres oficiais das 20 categorias, tendo como ponto alto neste dia, as três largadas oficiais previstas para acontecer por volta das 16 horas. Já no domingo, a competição acontece o dia todo, das 7h até as 17h. Todas as categorias recebem troféus até o 5º lugar e medalhas para o 6º e 7º lugar.

