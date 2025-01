Copinha 2025: Pacaembu volta a ser palco da final após cinco anos

A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 será disputada no tradicional estádio Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo, neste sábado (25), às 9h (horário de Mato Grosso do Sul).

A decisão, que marca o retorno do Pacaembu ao calendário da competição após cinco anos, será entre os times São Paulo e Corinthians, em um dos maiores clássicos do futebol brasileiro.

A Prefeitura de São Paulo emitiu um alvará temporário de funcionamento nesta semana para que o estádio, em fase final de obras, pudesse receber a partida.

Apesar de ainda não contar com o "termo de aceite", documento que oficializa a entrega da reforma, o Pacaembu está liberado para sediar o evento, com capacidade limitada a 20 mil torcedores e presença de torcida única, uma medida adotada para garantir a segurança do público.

Desde a última decisão realizada no Pacaembu, em 2020, outros estádios foram palco da finalíssima da Copinha, como o Canindé, o Allianz Parque e a Neo Química Arena.

A expectativa é de um grande espetáculo dentro de campo, com duas das principais forças do futebol paulista disputando o título do maior torneio de base do país.

