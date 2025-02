Corinthians assume liderança do Paulistão após partida sofrida com o Novorizontino

Sarah Chaves, com Meu Timão

Em partida fora de casa, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão na noite de ontem (3), o Corinthians venceu o Novorizontino por 1x0 em jogo antecipado pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

A escalação do timão estava repleta de jovens jogadores e reservas, o que gerou críticas ao clube como a 'pior atuação de 2025', mesmo assim, o alvinegro conseguiu emplacar um gol com Alex Santana aos 20 minutos do segundo tempo.

Após um primeiro tempo suado, Ramón Díaz colocou Romero e Giovane nos lugares de Charles e Yuri Alberto, e a equipe ganhou mais intensidade.

Depois, Ramón Díaz colocou Matheus Bidu como um ponta esquerda e Héctor Hernández com pouco tempo de campo, também ajudou a melhorar o time.

Mesmo diante dos impasses, o clube esta na primeira colocação da classificação geral da competição e chegou aos 18 pontos, assumindo a liderança do Grupo A do Paulistão.

