Corinthians encaminha acerto com lateral-direito Pedro Milans

O Corinthians avançou nas tratativas para acertar a contratação do lateral-direito Pedro Milans, que estava no Peñarol e encontra-se livre no mercado. O jogador, de 23 anos, já tem bases acordadas com o Corinthians para um contrato de três temporadas.

O desfecho da negociação depende apenas da aprovação nos exames médicos, etapa final antes da assinatura.

Caso seja confirmado, Milans será o terceiro reforço do Corinthians visando a temporada de 2026. O clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, também sem vínculo contratual, e encaminhou a chegada do meio-campista Matheus Pereira, que será emprestado pelo Fortaleza.

Revelado pelo Juventud-URU, Milans chegou ao Peñarol em 2022. Pelo clube uruguaio, disputou 111 partidas e conquistou um Campeonato Uruguaio e uma Copa do Uruguai.

A chegada do lateral atende a uma necessidade do elenco. Atualmente, Matheuzinho é o titular da posição, com João Vitor, o Jacaré, como alternativa. O jovem, porém, foi utilizado apenas uma vez sob o comando de Dorival Júnior, na partida deste domingo (11). Antes disso, o treinador vinha optando por improvisações, com atletas como Félix Torres, José Martínez e Charles atuando na lateral.

A negociação está alinhada à estratégia da diretoria corintiana para a próxima temporada. Mesmo liberado do transfer ban, o clube trabalha com orçamento limitado. A gestão liderada pelo presidente Osmar Stábile e pelo diretor executivo Marcelo Paz definiu que buscaria reforços disponíveis no mercado, sem a realização de investimentos elevados.

As conversas entre Corinthians e Milans foram noticiadas inicialmente pelo ge e confirmadas pelo UOL.

