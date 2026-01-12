Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Esportes

Corinthians encaminha acerto com lateral-direito Pedro Milans

O jogador uruguaio está livre no mercado, tem contrato de três anos alinhado e aguarda exames médicos

12 janeiro 2026 - 13h50Sarah Chaves
Pedro MilansPedro Milans   (Divulgação )

O Corinthians avançou nas tratativas para acertar a contratação do lateral-direito Pedro Milans, que estava no Peñarol e encontra-se livre no mercado. O jogador, de 23 anos, já tem bases acordadas com o Corinthians para um contrato de três temporadas.

O desfecho da negociação depende apenas da aprovação nos exames médicos, etapa final antes da assinatura.

Caso seja confirmado, Milans será o terceiro reforço do Corinthians visando a temporada de 2026. O clube já anunciou o zagueiro Gabriel Paulista, também sem vínculo contratual, e encaminhou a chegada do meio-campista Matheus Pereira, que será emprestado pelo Fortaleza.

Revelado pelo Juventud-URU, Milans chegou ao Peñarol em 2022. Pelo clube uruguaio, disputou 111 partidas e conquistou um Campeonato Uruguaio e uma Copa do Uruguai.

A chegada do lateral atende a uma necessidade do elenco. Atualmente, Matheuzinho é o titular da posição, com João Vitor, o Jacaré, como alternativa. O jovem, porém, foi utilizado apenas uma vez sob o comando de Dorival Júnior, na partida deste domingo (11). Antes disso, o treinador vinha optando por improvisações, com atletas como Félix Torres, José Martínez e Charles atuando na lateral.

A negociação está alinhada à estratégia da diretoria corintiana para a próxima temporada. Mesmo liberado do transfer ban, o clube trabalha com orçamento limitado. A gestão liderada pelo presidente Osmar Stábile e pelo diretor executivo Marcelo Paz definiu que buscaria reforços disponíveis no mercado, sem a realização de investimentos elevados.

As conversas entre Corinthians e Milans foram noticiadas inicialmente pelo ge e confirmadas pelo UOL.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Marcos Júnior/CBF
Esportes
Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians
Estádio Jacques da Luz
Esportes
Presidente da FFMS acompanha melhorias estruturais no Estádio Jacques da Luz
Para famílias que enfrentarem dificuldades com acesso à internet, a Semed disponibiliza atendimento presencial na Central Municipal
Educação
Rede Municipal abre período de matrícula para novos alunos do ensino fundamental
Dupla segue avançando na competição
Esportes
Parceria Rafael Matos e Orlando Luz vai às quartas de ATP de Brisbane
O atacante, de 24 anos, surgiu na base do Futebol Clube Verê, do Paraná, mas terminou sua formação no Cruzeiro.
Esportes
Igor Thiago vira brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League
Atletas voltam ao cenário mundial
Esportes
Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar
Ivinhema empatou com o Referência FC
Esportes
Ivinhema deixa vitória escapar ao sofrer gol nos minutos finais em estreia na Copinha
João Fonseca ainda não venceu na grama
Esportes
João Fonseca desiste de ATP 250 de Brisbante devido à lesão na lombar
Marlon Freitas assinou com o clube paulista
Esportes
Palmeiras anuncia Marlon Freitas como reforço para 2026
Time de MS perdeu na Copinha
Esportes
Naviraiense é derrotado na estreia na Copa São Paulo de Futebol de Juniores

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans