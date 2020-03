Coronavírus: Campeonato internacional de vôlei é adiado na capital

Sarah Chaves, com informações da assessoria

A fase de grupos masculina da Liga das Nações de Voleibol, que estava agendada para ocorrer em Campo Grande, no Guanandizão, entre os dias 19 a 21 de junho de 2020, foi adiada pela Fundação Municipal de Esportes de Campo Grande (Funesp), Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e a Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS).

O campeonato que ocorreria na capital com a participação das seleções do Brasil, da Rússia, da Alemanha e da Itália, foi adiado seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde (OMS) e visam evitar aglomerações, que facilitam o contágio do coronavírus (Covid-19), em estágio de pandemia.

O início da Liga das Nações de Voleibol, foi adiado pela FIVB para depois das Olimpíadas de Tóquio-2020, previstas para acontecerem entre os dias 24 de julho e 9 de agosto deste ano. A nova data da competição ainda será confirmada pela entidade.

O torneio internacional que também marcaria a reabertura do Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis, o Guanandizão, interditado desde 2013, estará pronto para receber 6,2 mil torcedores.

A Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado mantêm em execução os alinhamentos definidos anteriormente como a obra de revitalização do ginásio, a preparação da documentação e o convênio para repasse financeiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também