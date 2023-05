Corrida de carros elétricos fabricados por estudantes acontece na Capital

A previsão é de frio para Campo Grande neste fim de semana, mas alunos do curso técnico em mecânica automotiva do Senai de Mato Grosso do Sul prometem esquentar o clima no Centro de Convenções e Exposições Albano Franco, neste sábado (27), com disputas da Fórmula S.

O desafio marca a conclusão da construção de carros que utilizam tecnologias não poluentes, projeto desenvolvido por mais de um ano pelos alunos, que vão testar as suas obras-primas em uma corrida, a partir das 9h, com entrada gratuita.

Cronograma

A Fórmula S contará com uma prova de obstáculos e a corrida dos carros elétricos. Serão cinco veículos na disputa, sendo um de cada unidade participante do projeto: Campo Grande, Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados e Três Lagoas. Ao todo, 25 pessoas estarão envolvidas na corrida, entre alunos, professores e equipe de apoio.

O projeto

Durante o curso, iniciado em 7 de fevereiro do ano passado, os alunos foram desafiados a desenvolver um buggy funcional, com foco na autonomia e utilizando tecnologias não poluentes. Para chegar ao resultado final, todas as equipes receberam da coordenação geral do projeto um Kit Propulsor, composto por: motor elétrico, baterias, carregadores de baterias, diferencial e a placa controladora.

Participaram somente os alunos do curso, com auxílio do corpo docente do Senai. Ao longo dos mais de 365 dias e curso, os alunos concluíram atividades de sistemas de tração, de direção e de freio, desenvolvimento do chassi, pintura, montagem e instrumentação dos veículos.

