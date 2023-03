CRB goleia Operário-MS sem dó nem piedade na Copa do Brasil

Sem dó nem piedade, o CRB aplicou uma verdadeira goleada no Operário-MS pela segunda fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira (15). Com a derrota humilhante por 5 a 0, o time sul-mato-grossense foi eliminado da competição.

Jogando em seu estádio, no Rei Pelé, em Maceió, o CRB não tomou conhecimento do Operário e logo abriu o placar com Anselmo Ramon aos 6 minutos.

Cinco minutos mais tarde, foi a vez de Mike ampliar o marcador para os alagoanos. Abatidos com o resultado logo nos primeiros minutos, o Operário sequer teve chance de reação.

Isso porque Renato precisou de 21 minutos para fazer um hat-trick, ou seja três gols na mesma partida. O primeiro deles saiu aos 18 minutos, deixando o placar em 3 a 0 para o CRB.

Porém, aos 22 minutos, Renato anotou mais um na sua noite goleadora e ampliou o placar, que já era elástico para 4 a 0.

Para fechar o caixão, na gíria do futebol, o atacante fez mais um, dessa vez aos 39 minutos, anotando seu terceiro gol e fechando o massacre alagoano em 5 a 0 para cima do time campo-grandense.

O CRB avança para a terceira fase da competição nacional e aguarda seu adversário por meio de sorteio da Confederação Brasileira de Futebol.

