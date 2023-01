Cristiano Ronaldo assina com saudita Al Nassr por R$ 1,09 bilhão

Cristiano Ronaldo é novo jogador do Al Nassr, da Arábia Saudita. O clube saudita anunciou a contratação do atacante português, que deve assinar até 2025 com a equipe. Segundo diferentes publicações da imprensa internacional, o acordo prevê ganhos de quase 200 milhões de euros (R$ 1,09 bilhão) por ano, entre salário e acordos de publicidade.

Vencedor cinco vezes da Bola de Ouro, Cristiano Ronaldo completa 38 anos no próximo dia 5 de fevereiro. Pela primeira vez em mais de 20 anos de carreira, o craque português vai atuar em um clube não europeu. Os ganhos de quase 200 milhões de euros anuais recolocam CR7 no topo do futebol mundial, à frente de Mbappé.

"História em construção. Esta é uma contratação que não apenas inspirará nosso clube a alcançar um sucesso ainda maior, mas também inspirará nossa liga, nossa nação e as gerações futuras, meninos e meninas, a serem a melhor versão de si mesmos. Bem-vindo, Cristiano à sua nova casa", escreveu o Al Nassr

A ida de Cristiano Ronaldo para o Al Nassr era discutida desde julho, quando o atacante pediu sua saída do Manchester United. À época, o jogador recusou a primeira investida dos sauditas. Dias antes da Copa do Mundo, o português rescindiu seu contrato com o time inglês, após uma polêmica entrevista na qual fez duras acusações contra o clube e o técnico Erik ten Hag.

A rescisão com o United deixou o caminho livre para o Al Nassr fazer uma nova investida. Durante a Copa do Mundo, a notícia do possível acerto voltou a ser divulgada. Cristiano Ronaldo seria também um embaixador da candidatura saudita para ser sede da Copa do Mundo de 2030.

Cristiano, inicialmente, negou o acerto. O próprio clube saudita tratou de desmentir o possível acerto na época. A imprensa europeia divulgou que o português ainda procurava espaço em clubes que estejam na Champions League, mas não houve ofertas, e o destino de CR7 será a Arábia Saudita.

No Al Nassr, Cristiano Ronaldo vai ser treinado pelo francês Rudi Garcia, ex-Lyon, e terá a companhia de dois brasileiros: o meio-campista Luiz Gustavo, ex-Bayern de Munique, e o atacante Anderson Talisca, ex-Bahia e Benfica.

Deixe seu Comentário

Leia Também