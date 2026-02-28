Menu
sábado, 28 de fevereiro de 2026
Daiane Muniz, árbitra de MS, é escalada para apitar Choque-Rei no Paulistão

Ela contará com outras três mulheres para completar o quadro de arbitragem

28 fevereiro 2026 - 07h50Luiz Vinicius
Daiane Muniz é três-lagoenseDaiane Muniz é três-lagoense   (Reprodução / Instagram @daimuniz)

A árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz foi a escolhida para apitar o duelo entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo, dia 1º, na Arena Barueri.

Recentemente, ela foi alvo de ataques machistas por parte do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino. Muniz contará com outras quatro mulheres ao seu lado.

Neusa Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa serão as assistentes, Marianna Nanni Batalha, a quarta árbitra, e Izabele de Oliveira, a quinta.

Thiago Duarte Peixoto foi escolhido como VAR e terá como assistentes Fabricio Porfirio de Moura e Thiago Luis Scarascati.

O duelo acontece às 19h30, horário de Mato Grosso do Sul. Quem vencer, avança para a final e encara o vencedor de Novo Horizontino e Corinthians.

