Daiane Muniz, árbitra de MS, é escalada para apitar Choque-Rei no Paulistão

A árbitra sul-mato-grossense Daiane Muniz foi a escolhida para apitar o duelo entre Palmeiras e São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista, no próximo domingo, dia 1º, na Arena Barueri.
Recentemente, ela foi alvo de ataques machistas por parte do zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino. Muniz contará com outras quatro mulheres ao seu lado.
Neusa Ines Back e Fabrini Bevilaqua Costa serão as assistentes, Marianna Nanni Batalha, a quarta árbitra, e Izabele de Oliveira, a quinta.
Thiago Duarte Peixoto foi escolhido como VAR e terá como assistentes Fabricio Porfirio de Moura e Thiago Luis Scarascati.
O duelo acontece às 19h30, horário de Mato Grosso do Sul. Quem vencer, avança para a final e encara o vencedor de Novo Horizontino e Corinthians.