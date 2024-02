Daniel Alves é condenado a quatro anos e meio de cadeia

Esportes Copa do Brasil: Competição iniciou hoje com vitória do Porto Velho

Segundo o documento, o Tribunal considera que "essa condição cumpre o tipo de ausência de consentimento, com uso de violência e com acesso carnal".

O brasileiro também está proibido de se aproximar da casa ou do local de trabalho da vítima. Ele deve manter uma distância de ao menos 1 quilômetro e não se comunicar com ela, por qualquer meio, por nove anos e seis meses.

Em suas alegações, o Ministério Público havia pedido uma pena mais rigorosa e que chegasse a 9 anos de prisão, enquanto a acusação particular quis que a condenação alcançasse os 12 anos. A defesa do ex-atleta ainda pode recorrer da decisão.

