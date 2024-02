Condenado, Daniel Alves é removido das "lendas" no site do Barcelona

Após ser condenado a quatro anos e seis meses de prisão por estuprar uma jovem, que na época tinha 23 anos, na boate Sutton, na capital da Catalunha, o Barcelona tirou Daniel Alves da aba de lendas no site oficial da entidade.

Desde 2022, o lateral-direito estava na página, junto com outros jogadores que marcaram a história do time, como Lionel Messi. A decisão já estava sendo discutida entre a direção do Barcelona desde a prisão do jogador, em janeiro de 2023.

Mesmo assim, o clube tomou a decisão de tirá-lo da página após o resultado do julgamento, que saiu na última quinta-feira (22). Por outro lado, a referência de Daniel Alves no museu oficial do Barcelona, no estádio Camp Nou, não será retirada.

Ele continuará aparecendo nas fotos do time campeão da Champions League de Berlim (2015), por exemplo. Porque ele era parte da equipe e não faz sentido, e nem é possível, retirá-lo da foto", disse o diretor do museu, Jordi Penas.

