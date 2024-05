De saída do Palmeiras, Endrick presenteará funcionários do clube como despedida

Endrick deixará o Palmeiras em direção ao Real Madrid em breve. Pesando nisso, o jogador de 17 anos personalizou mais de 300 camisas do atual clube para distribuir aos funcionários da instituição.

Ao lado do símbolo alviverde, haverá um patch com nome, foto e assinatura do atacante, que faz na próxima quinta-feira (30) seu último jogo pelo Palmeiras, contra o San Lorenzo, às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), pela fase de grupos da Libertadores.

“Foram muitas pessoas torcendo por mim e me ajudando no clube nesses anos, e queria deixar algo único, especial para elas, que só elas tivessem, e daí surgiu a ideia do patch. Foi o jeito que encontrei de mostrar para todos que eles, como minha família, são também campeões para mim”, disse Endrick.

Após o jogo contra o San Lorenzo, Endrick vai se apresentar à Seleção Brasileira para a disputa dos amistosos contra o México e os Estados Unidos, e depois da Copa América. Ao fim da competição, o camisa 9 segue para o Real Madrid, na Espanha.

