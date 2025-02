Definidos adversários do Operário FC e DAC na Copa do Brasil

Sarah Chaves, com informações do Operário FC atualizado em 08/02/2025 às 16h14

O sorteio da CBF para definir os 40 confrontos da primeira fase da Copa Betano do Brasil 2025 foi realizado ontem (7) e revelou os adversários dos sul-mato-grossenses, Operário FC e DAC Dourados, finalistas do Campeonato Estadual em 2024.

Os 80 clubes classificados para a Primeira Fase foram divididos em oito potes, com dez equipes em cada, identificados de A até H, seguindo o Ranking Nacional de Clubes (RNC). A Copa do Brasil é disputada por 92 clubes. Os 12 previamente classificados entram na disputa da competição na terceira fase.

O atual campeão sul-mato-grossense, Operário Futebol Clube, terá como adversário o Criciúma-SC, que foi campeão da Copa do Brasil em 1990 com Felipão no comando. O clube catarinense foi rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro no ano passado, neste ano vai disputar a Série B.

Quem se classificar vai jogar com o vencedor de Grêmio Sampaio-RR e Remo-PA, como visitante na segunda fase da competição.

O DAC irá enfrentar o S.E.R. Caxias Oficial (RS), a partida será em Dourados-MS em data e horário a definir.

