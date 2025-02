Depay x Neymar: Corinthians e Santos se enfrentam em clássico pelo Paulistão

Corinthians e Santos entram em campo nesta quarta-feira (12), às 20h35 (horário de Mato Grosso do Sul), na Neo Química Arena, em confronto válido pela 9º rodada do Campeonato Paulista.

O duelo entre os rivais alvinegros terá transmissão ao vivo pela CazeTV, Record, R7, PlayPlus, Uol Play, Nosso Futebol e Zapping TV.

Com a melhor campanha do estadual, o Corinthians já garantiu sua classificação para o mata-mata com três rodadas de antecedência. A equipe vem de uma vitória sobre o São Bernardo por 2 a 0, com gols nos acréscimos do segundo tempo, e soma apenas uma derrota em nove jogos.

Já o Santos chega ao clássico em um momento de oscilação. Apesar de estar há três partidas sem perder, a equipe venceu apenas um desses confrontos e caiu para fora da zona de classificação para o mata-mata. Dependendo dos resultados da rodada, o time de Pedro Caixinha pode terminar o dia na liderança ou na lanterna do Grupo B.

Arbitragem

Árbitra: Edina Alves Batista

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Alex Ang Ribeiro

Quarto árbitro: Lucas Canetto Bellote

VAR: Adriano de Assis Miranda

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também