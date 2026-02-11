Destaque na base, 'campo-grandense' Bruninho Samudio assina contrato com Botafogo

O 'campo-grandense' Bruninho Samudio, de 16 anos, assinou durante a terça-feira, dia 10, o primeiro contrato profissional com o Botafogo, do Rio de Janeiro.

Destaque nas categorias de base, incluindo do time carioca e da Seleção Brasileira, o anúncio foi feito nas redes sociais do clube.

"O Botafogo e o atleta Bruno assinaram o primeiro contrato profissional do goleiro. Acumulando diversas convocações para a Seleção Brasileira de base e conquistando o Sul-Americano Sub-15 com a Camisa Canarinho, Bruno integra o elenco da equipe Sub-17 do Glorioso e segue à disposição para a disputa das competições da temporada", diz a nota.

Ele integra a categoria de base do clube desde 2024, mas durante o anúncio, não foi informado o tempo de contrato.

Fazendo aniversário no mesmo dia em que assinou seu primeiro contrato profissional, o goleiro também falou ao site oficial do Botafogo e classificou o ato como a "realização de um sonho".

"É um momento muito especial para mim. Assinar meu primeiro contrato profissional com o Botafogo é a realização de um sonho. Sou muito grato ao clube pela confiança e vou seguir trabalhando forte para evoluir cada vez mais e ajudar o Glorioso a alcançar novos objetivos".

