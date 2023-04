Deu ruim: Flamengo demite Vítor Pereira após quatro meses e três títulos perdidos

O Flamengo demitiu nesta segunda-feira (10), o técnico Vítor Pereira, que estava à frente do time há cerca de 4 meses. A decisão foi tomada após o treinador acumular derrotas importantes e perder três chances de títulos nesta temporada, incluindo a Supercopa do Brasil, Mundial de Clubes e Recopa Sul-Americana. A gota d'água foi a derrota na final do Campeonato Carioca para o Fluminense, no último domingo (9). A partida terminou em 4 X 1.

A pressão sobre Vítor Pereira vinha aumentando desde o início da temporada, com a torcida insatisfeita com o estilo de jogo apresentado pelo time e as ideias do técnico português. No total, foram 12 vitórias, dois empates e sete derrotas em 21 jogos, com aproveitamento de 60,3%.

Com a demissão, o Flamengo já busca um nome para assumir o comando técnico da equipe. A maior parte da torcida sonha com o retorno de Jorge Jesus, multicampeão pelo clube entre 2019 e 2020. O treinador português atualmente está no Fenerbahce, na Turquia, mas tem contrato até o final de junho.

Antes de contratar um novo treinador, o Flamengo precisará definir um técnico interino para os próximos jogos, já que o calendário de compromissos não dará pausa. O Rubro-Negro enfrenta o Maringá já nesta quinta-feira (13), no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. *Com informações da Coluna do Fla.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também