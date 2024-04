Dia de dérbi inglês: Arsenal enfrenta o Chelsea em casa

Pela 29º rodada da Premier League, o Arsenal, líder da temporada, receberá o Chelsea, nono colocado na tabela, hoje (23). O jogo acontece no Emirates Stadium, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul).

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN, e pelo streaming Star+.

Os Gunners vem de uma vitória por 2 a 0 em cima dos Wolves, na última rodada. Já os Blues caíram na semifinal da Copa da Inglaterra para o Manchester City, por 1 a 0, no último sábado (20).

A motivação do Chelsea é a briga por uma vaga em uma competição continental. Com um jogo a menos, os Blues estão apenas três pontos atrás do Newcastle e do Manchester United, respectivamente o sexto e o sétimo colocado da tabela. Caso ultrapasse um deles, poderá ficar com uma das vagas para a UEFA Conference League.

