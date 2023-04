Diretoria age nos bastidores por demissão de Vítor Pereira

O treinador Vítor Pereira pode estar vivendo suas últimas horas de Flamengo. O fim da relação está desenhado após a derrota por goleada de 4 a 1 para o Fluminense neste domingo (09). A ausência de resultados pesa, assim como o futebol sem evolução. Além disso, a avaliação do trabalho do treinador no dia a dia no CT é determinante para a iminente queda.

A entrevista de Marcos Braz após o jogo foi o primeiro indício das mudanças de rumo e, consequentemente, de comando no Flamengo. N a direção do novo técnico, o Flamengo perdeu todas as quatro competições que disputou até o momento. O fato de não treinar o time dos jogos foi uma das principais.

No início do trabalho, em semanas cheias, o técnico montava time nos treinamentos, mas deixou de fazê-lo após os vazamentos de escalação. O excesso de preocupação para não dar armas aos rivais fez VP parar de ter atenção às próprias armas.

Isso incomodou pessoas que transitam no dia a dia do Ninho do Urubu, que discordavam da opção por priorizar privacidade em detrimento da repetição. Alguns jogadores também não gostaram, pois isso impactava na preparação para os jogos.

A escolha pelos três zagueiros, que fez o Flamengo perder o meio-campo nos jogos e rompeu com os modelos dos antecessores de Vítor, veio no Fla-Flu da Taça Guanabara. O sistema foi mantido até o novo duelo com o Fluminense que fez dos rubro-negros vice-campeões estaduais após vantagem de dois gols de diferença no primeiro jogo.

Vítor Pereira resolveu não abrir mão mais dos três defensores, mas as tomadas de decisão na última semana em relação a peças causaram grande desconforto. Preocupado em se fechar com sua comissão e botar em prática suas ideias, passou a estar "por ele". Ouvia menos, executava mais.

