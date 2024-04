Djokovic está fora do Masters 1000 de Madri pela terceira vez

Novak Djokovic está fora pela terceira vez do Masters 1000 de Madri, que começa na próxima terça-feira (23). O motivo não foi revelado.

O líder do ranking mundial deve voltar às quadras no início de maio, no Masters 1000 de Roma. No que será o último torneio com quadra de saibro (jogos mais longos e estratégicos) antes de Roland Garros, que está previsto para iniciar no dia 20 do mesmo mês.

O sérvio já venceu o Masters 1000 de Madri três vezes, em 2011, 2016 e 2019. Mas o maior campeão do torneio é Rafael Nadal, com cinco taças.

Se jogasse o torneio, Djokovic teria a chance de conquistar o seu primeiro título em 2024. Na última competição que disputou, em Monte Carlo, perdeu para Casper Ruud na semifinal.

Mesmo que não jogue em Madri, Djokovic estará na cidade na próxima segunda-feira (22) para a cerimônia de entrega do Prêmio Laureus do Esporte Mundial. Na qual o tenista concorre ao prêmio de melhor atleta homem de 2023.

Ele disputa o título com o argentino Lionel Messi (futebol), o norueguês Erling Haaland (futebol), o holandês Max Verstappen (Fórmula 1), o sueco Armand Duplantis (salto com vara), e o estadunidense Noah Lyles (atletismo).

