Dorival Júnior é apresentado na CBF e promete "Seleção do povo brasileiro"

Começou a Era Dorival Júnior na Seleção Brasileira. A CBF apresentou o ex-São Paulo como novo treinador do Brasil nesta quinta-feira (11). Ele assinou contrato até dezembro de 2026 e comandará a equipe no ciclo até a próxima Copa do Mundo. A estreia será na segunda quinzena de março, nos amistosos contra Inglaterra e Espanha.

"Hoje estou aqui representando a seleção mais vencedora do planeta, a que inspira muitos no mundo inteiro. E tem obrigação de voltar a vencer. O futebol brasileiro é muito forte, se reinventa. Não pode passar pelo momento que está passando. Que sirva de lição para que possamos encontrar um novo caminho - disse o treinador.

O Brasil volta a campo pelas eliminatórias no início de setembro, contra o Equador, em casa, e visita o Paraguai em seguida. A Seleção é a sexta colocada, com sete pontos, oito a menos que a líder Argentina. Antes, a equipe brasileira tem a Copa América para disputar, entre junho e julho, nos Estados Unidos.

"Precisamos entregar uma seleção confiável, que passe credibilidade a todos nós. E, num segundo momento, tão importante quanto, convoco todos os profissionais que fazem parte do futebol, que estejam envolvidos com futebol. O futebol precisa de cada um de vocês, disse o novo técnico da Seleção.

"A partir de agora não é a Seleção do Dorival, é a Seleção do povo brasileiro", Dorival Júnior, novo técnico da Seleção.

Dorival relembrou sua trajetória e se disse emocionado com a oportunidade aos 61 anos de idade. Após passar por um câncer, ele treinou Ceará, Flamengo e São Paulo. Nas duas últimas temporadas, conquistou três títulos: duas Copas do Brasil e uma Libertadores.

"É uma satisfação, estou sinceramente emocionado, depois de tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. E principalmente nos últimos seis, sete anos, conseguindo vencer dois momentos de muitas dificuldades dentro da minha casa, do meu lar. A minha esposa com um câncer muito agressivo, logo em seguida eu também fui diagnosticado. Isso me fortaleceu ainda mais e pude repensar pontos da minha carreira. São praticamente 54 anos em que o futebol vive dentro da minha casa".

Data e local de nascimento: 25 de abril de 1962, em Araraquara, São Paulo;

Clubes como técnico: Figueirense, Fortaleza, Criciúma, Juventude, Sport, Avaí, São Caetano, Cruzeiro, Coritiba, Vasco, Santos, Atlético-MG, Internacional, Flamengo, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR e Ceará;

Principais títulos: 1 Libertadores (2022), 3 Copas do Brasil (2010, 2022 e 2023), 1 Recopa Sul-Americana (2011), 2 Paulistas (2010 e 2016), 2 Paranaenses (2008 e 2020), 1 Gaúcho (2012), 1 Pernambucano (2006), 1 Catarinense (2004) e 1 Brasileiro Série B (2009).

