Dourados é campeã no 3º Torneio Interestadual de Softbol

No último fim de semana Nova Andradina sediou o 3º Torneio Interestadual de Softbol Masculino, na sede Campestre da ACENA, com a participações de 10 equipes de Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. As categorias eram: Máster (acima de 40 anos) e Livre (acima de 16 anos).

Na categoria máster a equipe da FA Dourados foi a campeã ao vencer o time paulista Mori por 12 a 10. O time da casa dominou na Livre e levou o título na final contra Naviraí.

Além das disputas no masculino, no último dia 30 de junho foi disputado também o Campeonato Estadual de Softbol Feminino, com as equipes do Clube Nipo Brasileiro de Dourados, ACB de Campo Grande e a Associação Nipo Brasileira de Naviraí. O título ficou com as atletas da ACB, se consagrando como campeãs estaduais.

