Dourados x Operário: ingressos estão a venda; saiba onde comprar

Dourados e Operário fazem o primeiro jogo da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A, no próximo domingo (14), às 15h, no Estádio Douradão. Sediante da disputa, o DAC iniciou a venda de ingressos para a partida, com preço reduzido para quem comprar antecipadamente, até sexta-feira (12).

Em Dourados, os pontos de venda são as lojas Salim Esportes e Camisa 10. No dia do jogo, as bilheterias do estádio vão abrir a partir das 9h, sendo que, para meia entrada é necessário comprovação. Crianças até 8 anos, acompanhadas por um responsável não pagam.

Conforme aviso prévio do DAC, não será permitido a entrada com capacete, isopor, copos térmicos, bomba e cuia de tereré, garrafas de inox, copos de vidro, caixa térmica e similares, seguindo as leis nº 12.299 e nº 14.597.

A decisão final será em Campo Grande, no Estádio Jacques da Luz, no dia 21 de abril. O jogo está marcado para às 15h, sendo que, em caso de vitória em casa, o time douradense brigará por um empate para levantar a taça.

